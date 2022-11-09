В Севастополе управляющую компанию через суд заставили убирать подъезды

Житель Севастополя через суд заставил компанию, управляющую его домом, убирать в подъезде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина обратился в суд с иском, в котором потребовал обязать УК производить ежедневную уборку подъездов в обслуживаемых ею многоквартирных домах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Севастополец указал, что по условиям договора, заключенного с жильцами, компания приняла на себя обязательство по управлению домом, оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Собственники жилых помещений в свою очередь обязались нести финансовые расходы на содержание общего имущества.

Истец заявил, что свои обязательства выполняет в полном объеме, регулярно оплачивая все услуги ЖКХ согласно выставленным счетам. При этом и он, и остальные жильцы дома на протяжении долгого времени самостоятельно проводили уборку лестничных площадок, используя для этого воду из своих квартир, а также приобретая все необходимые моющие средства и инвентарь за свой счет.

Суд установил, что ответчик на протяжении длительного времени нарушал условия договора, не убирая общедомовые территории, и таким образом создавая неблагоприятные условия для проживания людей. Суд обязал УК проводить уборку подъездов в полной мере.

Кроме того, в пользу истца с УК были взысканы 5 тыс рублей за моральный вред и 2,5 тыс рублей штрафа.

В случае невыполнения решения суда, УК придется выплачивать еще по 300 рублей за каждый день просрочки.

«Согласно пункту 23 Минимального перечня, а также разделу 3.2 Правил и норм Жилищного Кодекса РФ, управляющие компании обязаны производить работы по содержанию в чистоте мест общего пользования, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов: сухая и влажная уборка лестничных площадок, влажная протирка подоконников, оконных решёток, перил лестниц, почтовых ящиков и дверей, мытьё окон. Сюда входят также содержание в чистоте придомовой территории, в том числе проведение дератизации (уничтожение грызунов) и дезинсекции (уничтожение членистоногих и кровососущих)», – напоминает ForPost и отмечает, что в Севастополе большинство управляющих компаний не выполняет своих обязательств, хотя счета за оказание этих услуг выставляют регулярно.

Севастополь, Олег Яковенко

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