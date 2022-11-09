На Украине ввели госрегулирование цен на лекарства

Цены на лекарства на Украине взлетели почти до 50%, но могут ещё вырасти из-за перебоев с электроэнергией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Минздрав и статистические органы.

В связи с этим, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, украинский кабмин ввёл госрегулирование цен на все медпрепараты.

Эксперты опасаются, что подобные меры нанесут удар по фармакологическому рынку и приведут к массовому разорению аптек, расходы которых на закупку лекарств не покроют предложенные государством субсидии. Это, в свою очередь, вызовет ещё больший дефицит лекарств в стране.

Симферополь, Валентин Карамазов

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