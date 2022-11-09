В Киеве новые взрывы – уже из-за отсутствия света

За последние дни после введения графика отключений света в Киеве произошли несколько идентичных взрывов и пожаров, связанных с использованием туристических газовых горелок.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила представитель ГСЧС украинской столицы Светлана Водолага.

По её словам, эти инциденты являются прямым следствием отключений света.

«Сейчас люди ищут альтернативные источники обогрева и приготовления пищи на дому, а также забывают выключать электроплиты, обогреватели и другие приборы, зажигают свечи. Поэтому пожары участились», – сказала Водолага.

Симферополь, Валентин Карамазов

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