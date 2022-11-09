Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Об этом пишут СМИ со ссылкой на разные источники, включая личного водителя чиновника и ВГА Херсонской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности пока не сообщаются. Известно лишь, что все произошло под Генеческом.

Отметим, что последний пост в своем telegram-канале Стремоусов опубликовал сегодня утром: сообщил об актуальной ситуации в Херсонской области. Первое сообщение о его гибели появилось в соцсетях около 16 часов по московскому времени.

Херсон, Мирослава Мельник

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