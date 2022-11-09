Аваков предлагает Зеленскому прорываться в Мелитополь вместо Херсона

Атака на Херсон в нынешних уловиях приведёт к многочисленным жертвам в рядах ВСУ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он призвал наступать на Мелитополь в Запорожской области, при этом утверждая, будто «освобождение» Херсона вопрос «обозримого будущего».

«Херсон, несомненно, и все правобережье херсонское, несомненно, будет освобождено в ближайшее, обозримое время. Вопрос количества потерь при этом, он серьезен. Поэтому любой ценой взять Херсон – задача так не стоит и не должна стоять. Взятие Херсона очень важно политически, но для военной стратегии меня больше интересует другой берег Днепра. Тот, который ориентирован в сторону Мелитополя. Единственное большое стратегическое направление контрнаступления Украины, по большому счету, это со стороны Запорожья на Мелитополь. Тогда отовсюду они осыпятся сами», – приводит слова Авакова «ПолитНавигатор».

По словам комментаторов, возможно, слова Авакова призваны отвлечь внимание от главного удара ВСУ на Херсон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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