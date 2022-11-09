В Крыму коммунальщики разгромили кладбище

В Евпатории решили навести порядок на кладбище и в итоге разгромили захоронения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь о старом городском погосте, где с начала XXI века ни разу не делали уборку. В результате территория заросла густо травой и кустарником.

Городские власти поручили департаменту ЖКХ привести все в надлежащий вид. Однако коммунальщики, вместо того, чтобы благоустроить территорию, устроили там погром. По словам горожан, пришедших на могилы родственников, во время рубки деревьев и кустарников ветки падают на памятники, сбивая облицовку, а то и вовсе разбивая надгробия. При этом сами кусты и деревья спиливают под ноль, цитирует евпаторийцев «Комсомольская правда».

Свои заявления возмущенные горожане подкрепили фотографиями: горы мусора и спиленных веток вперемешку с разбитыми или поваленными надгробиями.

Мэрия пообещала разобраться в ситуации.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»