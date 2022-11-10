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Четверг, 10 ноября 2022, 09:49 мск

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Гибель замглавы Херсонской области начинает обрастать некоторыми подробностями

Гибель замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова начинает обрастать некоторыми подробностями.

Как уже сообщал «Новый День», Стремоусов попал в ДТП 9 ноября. Его смерть официально подтвердили в министерстве здравоохранения Херсонской области.

Известно, что Стремоусов ехал на бронированном «Лексусе» из Херсона в сторону Мелитополя. В 8 км от Новой Каховки в его автомобиль влетел грузовик. Удар был такой силы, что бронекапсулу внедорожника оторвало от шасси и отбросило на другую машину.

По мнению ряда экспертов, шансов выжить у Стремоусова не было. Еще два человека получили ранения.

Никаких подробностей о грузовике и еще одном пострадавшем автомобиле пока не сообщается. В соцсетях появились фотографии и видео с места аварии, но на них только покореженный «Лексус».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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