В Крыму погиб украинский политик

В Крыму разбился экс-депутат Верховной рады Украины и глава ныне не действующей украинской партии «Русь единая».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история произошла в Симферополе. По данным СМИ, 66-летний Алексей Ременюк ехал вечером на своем Range Rover со дня рождения товарища. Автомобиль остановили сотрудники полиции и предложили водителю пройти тест на алкоголь. Результат оказался положительным.

Полицейские попытались его задержать, но экс-депутат вырвался, «прыгнул за руль и дал по газам, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Водитель протащил ДПСника на двери авто по асфальту, а когда началась погоня, Range Rover Ременюка вышел на встречку на объездной трассе и столкнулся с грузовиком. Он и его пассажир скончались на месте».

Симферополь, Олег Яковенко

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