Крымчанам нужно срочно проверить актуальность своего полиса ОМС

У крымчан осталось менее месяца, что проверить актуальность своего полиса ОМС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 декабря вступят в силу изменения в законодательстве по обязательному медицинскому страхованию. В частности, полисы начнут переводить в цифровой формат. В итоге, те, у кого персональные данные будут не совпадать с внесенными в электронную базу, рискуют остаться без бесплатной медицинской помощи.

По данным МСК «Крыммедстрах», на горячую линию все чаще поступают обращения крымчан, столкнувшихся с проблемами в получении бесплатной медицинской помощи по причине неактуальных данных в полисе ОМС. Чтобы избежать таких ситуаций, и нужно проверить актуальность данных.

«Если вы поменяли паспорт (замена по возрасту, изменение фамилии, прочее) или адрес регистрации, нужно сообщить в страховую компанию новые данные для их актуализации. В некоторых случаях нужно будет изготовить новый полис ОМС. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС», –поясняют страховщики.

Симферополь, Лиана Макоба

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