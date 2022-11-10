Жена Арестовича заявила, что не собирается переходить на мову, а ее муж переплюнет Зеленского

Жена советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича заявила, что ее муж будет хорошим президентом, а сама она не собирается отказываться от русского языка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Анастасия Арестович дала первое в своей жизни интервью одному из украинских телеканалов. И сразу же сообщила, что ей комфортнее говорить на русском языке, так как это ее язык с рождения: «Я не планирую полностью переходить на украинский язык, хотя я поддерживаю и всячески уважаю людей, которые для себя такое решение приняли».

Сама она не видит связи русского языка с недругами своей страны: «У меня такой связи нет. То есть, это мой язык. Это не чей-то язык, которым я пользуюсь, это конкретно мой язык», – заявила жена Арестовича.

Она также подтвердила, что у ее мужа есть президентские амбиции и высказала уверенность, что он будет хорошим президентом и сумеет достичь того, чего не смог сделать Зеленский.

«Я уверена, что Алексей может провести такие изменения в стране, создать такие условия, чтобы такой конфликт больше не повторился», – заявила Анастасия Арестович.

Киев, Платон Ефимчук

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