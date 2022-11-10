Крымских новобранцев начали отправлять к месту будущей службы

Крымских призывников начали отправлять к месту будущей службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне первые 55 новобранцев отправились из Севастополя в учебные части Москвы, Тамбова, Ростова, где будут получать специальности, необходимые для службы в военно-морских или военно-космических сил.

Всего до конца текущего года в рамках осенней призывной кампании в армию планируют отправить 500 человек.

Севастополь, Олег Яковенко

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