Крымских новобранцев начали отправлять к месту будущей службы

Крымских призывников начали отправлять к месту будущей службы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне первые 55 новобранцев отправились из Севастополя в учебные части Москвы, Тамбова, Ростова, где будут получать специальности, необходимые для службы в военно-морских или военно-космических сил.
Всего до конца текущего года в рамках осенней призывной кампании в армию планируют отправить 500 человек.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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