На Украину пытались вывезти партию ценных икон

Из Запорожской области на Украину пытались вывезти ценные православные иконы. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«Сотрудники российских спецслужб пресекли незаконную попытку вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в недостроенном здании храма раскольнической ПЦУ, – рассказал губернатор, уточнив, что специалисты датируют образа концом XVIII – началом XIX века.

Три из них созданы профессиональными иконописцами, остальные, возможно, местными мастерами.

Изъятые иконы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей, где их будут готовить к реставрации.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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