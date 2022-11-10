Китайцы потеснили в Крыму французов и немцев, догоняя англичан

В ближайшее время самым востребованным иностранным языком в Крыму может стать китайский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение 2022 года число вакансий, подразумевающих знание китайского языка, увеличилось в 1,8 раза.

По данным портала SuperJob, самым востребованным иностранным языком в Крыму остается английский, а вот китайский вышел уже на второе место, оставив позади французский и немецкий.

Сегодня на полуострове легко смогут найти работу владеющие языком Поднебесной менеджеры внешнеэкономической деятельности, специалисты по снабжению, специалисты по закупкам, переводчики и менеджеры по продажам.

В пятерку востребованных иностранных языков так же вошел итальянский, вытеснивший некогда популярный испанский.

Симферополь, Лиана Макоба

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