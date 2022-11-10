Покупателям в украинских магазинах разрешили пользоваться фонариками

Частые аварийные отключения электроэнергии на Украине приводят к тому, что сотрудники магазинов вынуждены освобождать торговые залы от покупателей. В результате сфера торговли несёт убытки. Теперь «для выхода из ситуации» покупателей призвали приходить за покупками со своими фонариками.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские СМИ.

«Магазины разрешают покупателям во время отсутствия света делать покупки, подсвечивая себе фонариками, а в ресторанах подают ужины при свечах. Бизнес на Украине подстраивается под новые реалии, но предупреждает, что если ситуация с электричеством усугубится, начнутся уже серьёзные проблемы», – пишет украинская пресса.

Отмечается, что отключения света на Украине могут привести к дефициту продуктов, а полки в магазинах окончательно опустеют.

Симферополь, Валентин Карамазов

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