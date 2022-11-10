В Крыму школьников будут учить стрелять, бинтовать и маршировать

Крымских школьников будут учить стрелять, бинтовать и маршировать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов утвердил порядок организации курса начальной военной подготовки в общеобразовательных учреждениях. Документ содержит план основных для «обучения граждан начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы на 2022/2023 учебный год».

Например, до конца текущего календарного года будут проведены отдельные этапы соревнований «Зарничка», «Зарница» и «Орленок». Весной начнутся учебные стрельбы, занятия по радиационной, химической и биологической защите, военно-медицинской и физической подготовке.

На каникулы запланированы сборы на базе воинских частей. В обязательном порядке школьников будут учить маршировать.

Кроме того, в план включены агитационные и спортивные мероприятия, а также экскурсии.

Симферополь, Лиана Макоба

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