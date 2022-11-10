ВВП Украины может сократиться наполовину к концу года – министр экономики

На украинских предприятиях нет света по шесть-двенадцать часов в день, это сказывается на экономической эффективности, что может привести к намного большему сокращению ВВП в 2022 году, чем прогнозировалось ранее (32%).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе визита в США заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Проблема в том, что компании не работают. Если отключения электроэнергии будут продолжаться в течение следующих нескольких недель, ВВП может упасть намного больше», – сказала она.

Свириденко добавила, что Украина по-прежнему остро нуждается в резком увеличении финансовой помощи со стороны западных партнеров.

По оценкам Минэкономики Украины, объем производства в октябре упал на 39% после сокращения на 35% в период с августа по сентябрь.

Симферополь, Валентин Карамазов

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