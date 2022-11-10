российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 10 ноября 2022, 18:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Одессе осквернили памятник Пушкину малороссийским разговорно-сниженным междометием

Фото: «Суспiльне Одеса»

В Одессе разрисовали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. На нём появилось несколько надписей «Геть» («Вон!»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, вчера в Харькове демонтировали бюст Пушкина и отправили его «на ответственное хранение». До этого на Украине снесли огромное количество памятных досок и монументов выдающимся русским и советским деятелям. Анитроссийский скульптурный вандализм продолжается.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,