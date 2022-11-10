В Одессе разрисовали памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. На нём появилось несколько надписей «Геть» («Вон!»).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ.

Напомним, вчера в Харькове демонтировали бюст Пушкина и отправили его «на ответственное хранение». До этого на Украине снесли огромное количество памятных досок и монументов выдающимся русским и советским деятелям. Анитроссийский скульптурный вандализм продолжается.

Симферополь, Валентин Карамазов

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