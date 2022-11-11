Севастополь занял одно из последних мест в рейтинге платных парковок

Севастополь занял 18-е из 20 мест в рейтинге развития платного парковочного пространства в городах России. Исследование проводила компания «Дорнадзор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», платные парковки не вызывают восторга у автомобилистов, но, по мнению экспертов, позволяют решать серьезные городские проблемы. Например, в Санкт-Петербурге, где платные парковки в историческом центре появились в 2015 году, за прошедшие 7 лет ситуация на дорогах значительно улучшилась:

· на 15% уменьшилось количество прибывающего в центр личного автотранспорта;

· в два раза сократилось время прибытия экстренных служб;

· сократилось время стоянки транспортных средств в зоне платной парковки – теперь машины занимают парковочные места 2-3 часа;

· существенно снизилось число ДТП.

На сегодняшний день платное парковочное пространство в России развивается в 20 городах с населением свыше 200 тысяч человек. В их числе Севастополь.

Составители рейтинга анализировали открытые данные, размещенные

на официальных сайтах администраций регионов, соответствующих транспортных ведомств, сайтов компаний-операторов платных парковок, официальных новостных региональных каналов.

Выделялись пять групп показателей:

– физическая доступность (показатели, позволяющие оценить, насколько платные парковки территориально доступны жителям города для использования)

– финансовая доступность (показатели, отражающие относительную стоимость доступных вариантов тарифов на платную парковку в сравнении со средним размером доходов населения)

– удобство (показатели, которые позволяют оценить удобство пользования платными парковками для жителей города)

– эффективность (показатели, определяющие уровень положительного влияния от внедрения платных парковок на общую транспортную ситуацию в городе)

– устойчивое развитие (показатели, связанные с экологией и общими планами развития платного парковочного пространства в городе).

Севастополь может похвастаться только удобством – по этому показателю город набрал больше всего баллов (18) и, обойдя многие другие города, даже разместился на пятой строчке рейтинга.

Чуть хуже обстоят дела с финансовой доступностью – 11,6 балла и 6-е место.

Результаты по остальным критериям можно назвать провальными: 2,8 балла за эффективность, 1,1 балла за физическую доступность и 0 баллов за устойчивое развитие.

В итоге Севастополь набрал в общей сумме 33,5 балла и расположился на третей строчке снизу общего рейтинга. Хуже обстоят дела только в Красноярске и Туле. Для сравнения: лидер рейтинга Москва набрала 74,9 балла, Белгород, занявший 2 место, – 59,1, замыкающий тройку лидеров Краснодар – 58,5.

Севастополь, Олег Яковенко

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