Еда на Украине подорожала более чем на треть

Инфляция на Украине достигла 26,6% в годовом исчислении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре инфляция зафиксирована на уровне 24,6%. В течение месяца показатель вырос на 2%.

Больше всего в течение года подорожали продукты питания – на 35,7%.

Чемпионами в этом сегменте являются куриные яйца – цены выросли на 81,4% (в том числе за последний месяц – на 60,5%).

Овощи подорожали на 78,8%,

фрукты – на 62,6%,

транспорт – на 40,7%,

бытовая техника и товары для дома – на 25,7%,

алкоголь и табак – на 21,6%,

услуги ресторанов и отелей – на 20,2%,

здравоохранения – на 18,8%.

Киев, Платон Ефимчук

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