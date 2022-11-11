В Севастополе за счет федерального бюджета решили благоустроить частный пляж

В Севастополе за счет федерального бюджета благоустроят пляж частного отеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», город получил грант Ростуризма на благоустройство береговых территорий. В список облагораживаемых за бюджетный счет вошел и пляж «Песочная бухта», на который бесплатно попасть могут только постояльцы одноименного отеля.

Эта территория расположена между пляжами «Песочный» и «Солнечный» и горожане много лет бились за свободный доступ к ней. В 2016 году общественность добилась, чтобы с подачи прокуратура снесли забор, закрывающий проход к морю.

Однако в 2020 году «Песочная бухта» получила лицензию на медицинские услуги и объявила свой пляж лечебный, снова закрыв на него доступ для всех, кроме своих клиентов. Правда, попасть на пляж могут все желающие, но за деньги: 400 рублей в будни и 600 рублей в выходные.

Журналисты «Севастопольской газеты» обратились к властям с вопросом: почему бюджетные деньги тратят не на общедоступные пляжи, а на закрытую, частную территорию?

«Судя по бухгалтерской отчетности предприятия «Песочная бухта», за 2021 год отель получил более 86 млн рублей чистой прибыли при выручке в четверть миллиарда рублей, из чего можно предположить, что сама организация точно не бедствует», – отмечает издание.

В управлении туризма ответили: да, пляж частный, но в регламенте грантового конкурса не прописано, что финансирование должны получать только общедоступные пляжи. Почему чиновники решили финансово помочь финансово успешной компании, в управлении не ответили.

Севастополь, Олег Яковенко

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