В Севастополе в районе бухты Омега началась незаконная стройка

В Севастополе в районе бухты Омега (Круглая) началось строительство неизвестного объекта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок, на котором ведутся работы, довольно большой – 800 куадратных метров. Котлован вырыт уже на глубину около 3 метров.
По неофициальной информации на земельном участке ведется строительство гостиницы, пишет ForPost.
Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов заявил, что его ведомство не выдавало разрешение на строительство в указанном месте.
Севастополь, Олег Яковенко
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