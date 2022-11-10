В Севастополе в районе бухты Омега началась незаконная стройка

В Севастополе в районе бухты Омега (Круглая) началось строительство неизвестного объекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок, на котором ведутся работы, довольно большой – 800 куадратных метров. Котлован вырыт уже на глубину около 3 метров.

По неофициальной информации на земельном участке ведется строительство гостиницы, пишет ForPost.

Директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Максим Жукалов заявил, что его ведомство не выдавало разрешение на строительство в указанном месте.

Севастополь, Олег Яковенко

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