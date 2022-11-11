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Пятница, 11 ноября 2022, 14:56 мск

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12 ноября закроют Крымский мост

Автомобилистам не стоит планировать проезд по Крымскому мосту до вечера 12 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ремонтно-восстановительными работами движение по мосту будет закрыто с 04:00 до 16:00 по местному (московскому) времени.

Ограничения касаются только автомобильного транспорта. Поезда будут пересекать пролив в обычном режиме.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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