12 ноября закроют Крымский мост

Автомобилистам не стоит планировать проезд по Крымскому мосту до вечера 12 ноября.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с ремонтно-восстановительными работами движение по мосту будет закрыто с 04:00 до 16:00 по местному (московскому) времени.
Ограничения касаются только автомобильного транспорта. Поезда будут пересекать пролив в обычном режиме.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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