Верховный суд Крым принял решение по делу украинского диверсанта

Верховный суд Крыма утвердил меру пресечения гражданину Украины, готовившему взрывы на опорах линий электропередач.

Как уже сообщал «Новый День», о задержании 44-летнего мужчину, в багажнике машины которого нашли взрывные устройства, инструкции по их использованию и снимки опор ЛЭП с воздуха, ФСБ сообщила в первых числах ноября. Тогда заявлялось: «Если бы теракт удался, без электроэнергии остались более 5 тысяч абонентов, включая значимые социальные объекты».

Были возбуждены уголовные дела по статьям 30 – 281 (приготовление к диверсии) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) УК России.

Киевский районный суд Симферополя отправил задержанного под стражу на два месяца.

Защита пыталась оспорить это решение, но сегодня Верховный суд РК оставил вердикт первой инстанции без изменения.

Симферополь, Олег Яковенко

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