Кругом аварии: в Киеве отказались от плановых отключений света

В Киеве отныне будут только аварийные отключения света, графики плановых отключений недействительны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил гендиректор украинского сетевого оператора Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, причина – «ночные атаки на энергообъекты, в связи с чем невозможно составить графики отключений».

Однако украинские СМИ заподозрили, что Коваленко за этими словами пытается скрыть полную разбалансировку энергосистемы, так как на данный момент об ударах по Киеву ничего неизвестно.

Между тем, ночью и утром применялись экстренные отключения света в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Об этом сообщили в «Укрэнерго», также кивая на «удары по объектам энергетической инфраструктуры».

На данный момент дополнительно применены экстренные аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях. Где и когда наносились удары, «Укрэнерго» умалчивает.

Симферополь, Валентин Карамазов

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