В Верховной раде пожаловались на принуждение к миру со стороны Запада

Западные партнёры заставляют Украину подвести черту под конфликтом, остановиться на существующей линии фронта и начать переговоры с РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший участник АТО, депутат Верховной рады Андрей Шараскин.

По его мнению, этого нельзя допускать, так как за Россией останется «слишком много украинской территории».

«Я думаю, что нас очень хорошо подталкивают наши западные коллеги, и в конце-концов, мы видим это по коммуникации из высоких штабов, к тому, что Украина должна была бы утешиться и, наконец, найти компромиссный, как бы должно было выглядеть для нас, компромиссный вариант для того, чтобы хоть на какое-то время зафиксировать существующую линию обороны», – сказал экс-боевик.

«А я хочу напомнить, что существующая линия обороны – это огромный оперативный, мобильный фронт от Мариуполя до Херсона, и даже если они сдадут нам правый берег, то левый берег и весь этот фронт, который растянулся, он имеет в глубину больше сотни километров. А что такое пять-семь-десять километров, какими потерями они даются, мы знаем. Я уже не говорю о единственной преграде, которая будет стоять на пути, которую очень сложно будет преодолеть, это Днепр. И если мы посмотрим на линию фронта – то там весь характер действий сейчас на левом берегу Днепра, он как раз носит оборонный характер. Они накапливают, подвозят свои войска, выстраивают эшелонированные линии обороны», – приводит слова Шараскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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