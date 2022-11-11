Саммит G20 несёт угрозу Украине – экс-посол Киева в США

Саммит «Большой двадцатки» не собирается исключать Россию из своих рядов и принимать резолюцию о «российской агрессии». Для Киева подобный исход будет означать полную утрату мирового внимания к Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

«Было бы правильным забойкотировать участие россиян вообще в «двадцатке». Это было бы правильным решением. Если они не готовы на это, то тогда – не принимать никакой декларации, которая сейчас готовится, в проекте которой нет четких оценок, которых бы нам хотелось. Если наши партнеры, союзники, допустят в Индонезии принятия этой декларации, то я считаю, что это в любом случае будет не лучший сценарий для Украины», – посетовал дипломат.

«Если они будут обсуждать и на первое место ставить ковид, экономические проблемы, которые есть, инфляция большая – если угроза миру не будет ключевой, а безопасность отойдет на какой-то третий план, это тогда будет проблемой. Более того, в проекте, по крайней мере, что я знаю, там нет четких определений именно российской агрессии, российской войны против Украины. Тем более, там не говорится об объединенных усилиях против ядерного шантажа России. То есть – это с учетом участника, а Россия должна быть выброшена оттуда первым же решением «двадцатки». А такого сейчас не планируется. Потому, я считаю, что это не тот формат, который нам поможет», – приводит слова Чалого «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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