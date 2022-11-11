Сенатор Джабаров ждёт от Минобороны ударов по ж/д узлам на Западной Украине

России пока не следует уничтожать транспортные хабы доставки оружия в Польше или Прибалтике, чтобы не провоцировать прямой конфликт с НАТО. Однако железнодорожные узлы на Западной Украине должны быть разрушены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Соловьёв LIVE заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что сейчас наносить удар по польскому аэродрому или каким-то базам в Балтии, наверное, не стоит пока. Потому что тогда получается, что мы сами же ввязываемся в прямой конфликт с НАТО. С другой стороны, они же не садятся прямо на нашей линии соприкосновения. Они либо своим ходом двигаются, либо по ж/д путям через Львовскую область, откуда и идёт разгрузка и отправка к местам боёв. Я думаю, что эти места известны, все эти транспортные узлы. Наверное, наше командование всё это видит, и рано или поздно эти поставки будут пресечены», – сказал сенатор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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