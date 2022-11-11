Грузоперевозчикам не стоит рассчитывать на передвижение по Крымскому мосту и после его полного восстановления

Грузоперевозчикам не стоит рассчитывать на передвижение по Крымскому мосту и после полного восстановления автомобильной части транспортного перехода. Руководитель Центра поддержки перевозчиков и пассажиров Крыма Владислав Антонов

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после теракта, совершенного на 8 октября, проводится тотальная проверка грузов. Если весь поток грузовиков пойдет через мост, это приведет к огромным очередям.

Поэтому грузоперевозчикам настойчива рекомендуют ехать в объезд Азовского моря через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. По словам Антонова, дорога на этом маршруте лучше, чем в Крыму.

Симферополь, Олег Яковенко

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