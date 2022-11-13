Председатель на саммите G20 призвал западных политиков «смягчить тон» в отношении России

Принимающий в этом году «Большую двадцатку» президент Индонезии Видодо призывает западных коллег проявить «гибкость», поскольку G20 рискует остаться без совместного заявления по итогам саммита.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет американское издание Politico со сылкой на свои источники среди дипломатов.

«По словам этих дипломатов, американские, европейские, австралийские, канадские и японские официальные лица входят в число тех, на кого оказывается давление со стороны индонезийских коллег, вплоть до президента Джоко Видодо, чтобы они проявили «гибкость» и рассмотрели возможность использования менее жесткой риторики для того, чтобы Москва – представленная на саммите министром иностранных дел Сергеем Лавровым – сказала «да» коммюнике по окончанию встречи», – утверждает издание.

Напомним, накануне на саммите АСЕАН и АТР не было принято совместного заявления из-за попытки США включить в него антироссийские пункты по ситуации на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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