Оставшихся жителей Херсона ждёт новая эвакуация

Жителей правобережной части Херсонской области РФ заставляют эвакуироваться на Украину «из-за высокой вероятности обстрелов».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о необходимости покинуть территорию заявил глава оккупационной власти региона Ярослав Янушевич.

Также он добавил, что ночью был нанесён удар по критической инфраструктуре, которая обеспечивает электричество, воду и тепло.

Янушевич утверждает, что после эвакуации люди получат «всю необходимую помощь».

Симферополь, Валентин Карамазов

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