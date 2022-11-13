Путин распорядился демобилизовать призванных на фронт студентов ДНР и ЛНР

Мобилизованные студенты из Донецкой и Луганской народных республик будут отозваны с фронта и направлены домой для продолжения обучения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения. Демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение», – сказал Песков.

Напомним, в Донбассе до вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ была объявлена всеобщая мобилизация сразу после 24 февраля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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