Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Путина за демобилизацию студентов Донбасса

Главы народных республик Донбасса выразили благодарность президенту РФ за решение о демобилизации призванных на фронт студентов ДНР и ЛНР.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в обращениях Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Как известно, в республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой призвали на фронт и студентов вузов. После вхождения ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации встал вопрос о возвращении студентов к учёбе.
По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, присутствие студентов на фронте было очень болезненным вопросом для республик.
«Демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте», – приводит слова Пасечника издание «Донбасс решает».
«Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», – заявил, в свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube