Руководители ДНР и ЛНР поблагодарили Путина за демобилизацию студентов Донбасса

Главы народных республик Донбасса выразили благодарность президенту РФ за решение о демобилизации призванных на фронт студентов ДНР и ЛНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в обращениях Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Как известно, в республиках Донбасса сразу после начала СВО была проведена всеобщая мобилизация, в рамках которой призвали на фронт и студентов вузов. После вхождения ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации встал вопрос о возвращении студентов к учёбе.

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, присутствие студентов на фронте было очень болезненным вопросом для республик.

«Демобилизация пройдет организованно и не повлияет на боеспособность подразделений и обстановку на фронте», – приводит слова Пасечника издание «Донбасс решает».

«Теперь мы субъект Российской Федерации, и совершенно справедливо, что наши студенты, как и в других регионах РФ, вернутся к учебе в своих вузах», – заявил, в свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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