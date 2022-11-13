Украинский эксперт объяснил, почему США не могут поставить Киеву достаточное количество вооружений

Вашингтон и американский ВПК последние годы усиленно готовятся к сокращению разрыва в паритете с РФ в ядерных вооружениях. В США никак не ождали, что в ближайшее время понадобится единовременно огромное количество обычных вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании «Defense Express» Алексей Ижак, отвечая на вопрос, почему Запад не может поставить Украине необходимый объём ракет и снарядов.

«Не хватает высокоточных снарядов, там действительно, если посмотреть, разговор идёт всего лишь о поставках Киеву 500 высокоточных снарядов калибром 155 и тысячи простых. Основная проблема в том, что никто не готовился к такой большой европейской войне, думали, что запасов хватает. США были заняты подготовкой для нового большого этапа модернизации ядерного вооружения. Там большие заказы, триллион долларов на 10 лет. К такому не готовились – использовать оружие на поле боя массовой большой войны. Они думали, что для помощи Тайваню достаточно, а об Украине никто не думал, что такое может быть, и потому сейчас возник такой дефицит», – приводит слова эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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