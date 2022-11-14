Вашингтон рекомендует Киеву отказаться от Крыма

В администрации президента Соединенных штатов Америки рекомендовали президенту Украины отказаться от идеи захватить Крым и ставить перед собой реалистичные цели. Напомним, на прошлой недели Владимир Зеленский и его подчиненные неоднократно заявляли, что украинские войска не успокоятся, пока Крымом не вернется под их контроль.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе последней встречи помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предложил Владимиру Зеленскому всерьез подумать о переговрах с Москвой и не выдвигать неисполнимых требований:

«Салливан порекомендовал команде Зеленского думать о реалистичных требованиях и приоритетах на переговорах. В том числе о пересмотре своей заявленной цели, восстановить контроль над Крымом», – пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Вашингтон, Мирослава Мельник

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