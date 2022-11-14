Крымчан пугают отравленной водой

Крымчан попытались напугать отравленной водой в Северо-Крымском канале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в соцсетях появилась информация, что на полуострове зафиксированы случаи отравления трупным ядом – якобы, все пострадавшие употребляли воду из Северо-Крымского канала. При этом информация распространяется со ссылкой на федеральные СМИ.

В правительстве Крыма заявили: это очередной вброс с целью запугать крымчан:

«Новый уровень украинских фейков. Подделка страниц федеральных агентств. Вбрасывают через фейковые телеги и рассылку, – заявил советник главы РК Олег Крючков. – Доверяем только официальным страницам. Проверяем.

С водой в Крыму проблем нет. Более того – население пьет воду из местных водозаборов. Канал используется для орошения».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»