Крым нарастил госдолг почти на четверть

С начала 2022 года Крым почти на четверть нарастил государственный долг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если на 1 января отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам республики составляло 5,5%, то на 1 октября – уже 6,1%.

По долговой нагрузке РК занимает 11 место в стране.

По данным РИА «Рейтинг», проанализировавшего открытые данные, в денежном выражении госдолг республики превышает 4 млрд рублей. За 9 месяцев текущего года этот показатель вырос на 24%. При этом 100% долга приходится на бюджетные кредиты.

В целом по России по итогам 9 месяцев 2022 года объем госдолга вырос в 75 регионах, в 9 – снизился. Единственным субъектом федерации, где госдолг равен нулю, стал Севастополь.

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