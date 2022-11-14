Крыму пророчат резкое похолодание и снег

В Крыму ожидается резкое похолодание и снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ближайшие 4 дня на полуострове будет относительно тепло: днем до +15, ночью в отдельных районах возможны небольшие заморозки (до-1), но в целом столбики термометров будут находиться в положительной зоне.

Но уже в среду начнутся дожди, в четверг осадки усилятся, а в ночь на пятницу пойдет снег. И если днем в четверг будет еще +15, то в пятницу температура выше +5 не поднимется, а в ряде территорий полуострова будет всего около ноля.

Симферополь, Лиана Макоба

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