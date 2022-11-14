В Крыму появилась интраназальная вакцина от коронавируса

В Крым поступила первая партия насадок-распылителей для интраназального введения вакцины против новой коронавирусной инфекции «Спутник V».

Как сообщили РИА «Новый День» в республиканском минздраве, всего в регион поступило 55 тысяч дозирующих устройств – это насадки-распылители на шприц для назального применения лекарственных средств.

Заявляется, интраназальная вакцинация уже доступна во всех поликлиниках Крыма.

В минздраве разъясняют: при интраназальном способе вакцину вводят при помощи дозирующего устройства в один носовой вход на вдохе. После этого пациенту следует в течение 2-х часов исключить курение, прием пищи и жидкости, а также воздержаться от чихания.

Отметим, что чихание относится к безусловным рефлексам человека и сдерживать его не рекомендуется, так как это вредно для здоровья.

Симферополь, Лиана Макоба

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