На Украине ряд иностранных СМИ лишил аккредитации за репортажи из Херсона

Украинские журналисты потребовали от президента Владимира Зеленского вернуть аккредитации, аннулированные из-за репортажей из Херсона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после того, как ВСУ зашли в Херсон, ряд иностранных и украинских СМИ, CNN и SkyNews, опубликовали фото и видеорепортажи с городских улиц. В объективы журналистов попали люди с национальными флагами, выбрасывающими руки в фашистском приветствии, а также привязанные к столбам люди, на фоне представителей ВСУ. После этого Минобороны лишило эти издания аккредитации. В ведомстве заявили, что журналистам запрещено работать в Херсоне, так как город, якобы, надо разминировать, а представители лишенных аккредитации изданий этот запрет нарушили.

В обращении к Зеленскому украинские и иностранные медиа обвинили в неэффективности и непрофессионализме коммуникационные структуры министерства обороны и , в частности, объединенный координационный пресс-центр сил обороны юга. И потребовали немедленно вернуть аккредитацию журналистам, а также создать равные и прозрачные правила работы и допуска СМИ.

Херсон, Мирослава Мельник

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