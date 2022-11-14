В Киеве по-своему оценили слова Пескова и Рябкова о готовности Москвы к мирным переговорам

Москва решила «продать» Западу давно готовившийся выход из Херсона как желание поиска компромисса в целях мирного урегулирования.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил экс-советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

По его словам, Киев правильно делает, что продолжает предпринимать наступательные действия и «кладёт на переговоры».

«Теперь стала понятна вся эта история с переговорами. Оккупанты понимали, что им придётся отступить и решили это продать в обмен на переговоры. Запад не понимая, что отступить им придется всё равно, решил, что это неплохая идея. По факту наша стойкость в очередной раз нам помогла. Оккупанты бегут, мы клали на переговоры», – приводит слова Андрусива «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Москва всегда открыта к переговорам, а заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что РФ рассмтотрит предложения о мире «без предварительных условий».

Симферополь, Валентин Карамазов

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