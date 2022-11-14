Глава ЦРУ не обсуждет с Наршыкиным в Турции вопросы мирного урегулирования – СМИ

На Западе комментируют переговоры директора ЦРУ Уильяма Бернса с главой СВР Сергеем Нарышкиным в Турции. По одной из версий, Бернс в Анкаре «намерен донести до РФ сообщение о последствиях применения ядерного оружия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Также агентство подчёркивает, что директор ЦРУ не будет обсуждать в Анкаре мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Украину заранее предупредили о встрече США и РФ в Турции», – добавили в Reuters.

Симферополь, Валентин Карамазов

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