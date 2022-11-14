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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 14 ноября 2022, 18:52 мск

Новости Крым

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Байден уверен в зимнем замедлении конфликта на Украине

США ожидают замедления темпов боевых действий на Украине зимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Джо Байден, комментируя ситуацию в Херсоне.

Вместе с тем, он пообещал, что Вашингтон не будет вести переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Киева.

Между тем, в Киеве и области будут тренироваться оборонять столицу и регион. Учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны пройдут с 15 по 17 ноября.

В их рамках будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Об этом сообщил заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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