Байден уверен в зимнем замедлении конфликта на Украине

США ожидают замедления темпов боевых действий на Украине зимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Джо Байден, комментируя ситуацию в Херсоне.

Вместе с тем, он пообещал, что Вашингтон не будет вести переговоры по мирному урегулированию конфликта без участия Киева.

Между тем, в Киеве и области будут тренироваться оборонять столицу и регион. Учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны пройдут с 15 по 17 ноября.

В их рамках будет производиться перемещение личного состава и движение тяжелой техники. Об этом сообщил заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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