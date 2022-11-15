Крымчане отдают почти всю зарплату, чтобы гасить ипотеку

Жителям Крыма и Севастополя приходится отдавать почти всю зарплату, чтобы гасить ипотеку. По данным РИА «Рейтинг», хуже ситуация отмечена только в Калмыкии и Карачаево-Черкессии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний размер ипотечного кредита составляет 3,6 млн рублей в Крыму и 4,2 млн в Севастополе. На погашение займа банки региона, как правило предоставляют 22,5 – 23 года.

Чтобы уложится в этот срок, крымчанам приходится ежемесячно отдавать 77,9% от средней зарплаты, севастопольцам – 85,1%. Это не только одни из самых высоких процентов в Южном федеральном округе (больше только в Калмыкии), но и всей России. В рейтинге 85 регионов по данному показателю Крым занимает 81 место, Севастополь – 83.

Для сравнения: в Краснодарском крае при среднем размере кредита в 4,3 млн на ежемесячный взнос тратится 68% средней зарплаты, в Санкт-Петербурге (6 млн рублей) – 51,7%, в Москве (8 млн) – 51,3%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»