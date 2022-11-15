16 ноября Крымский мост снова закроют

16 ноября Крымский мост вновь закроют для автомобилей.

Как сообщили РИА «Новый День» в минтрансе республики, восстановление транспортного перехода через Керченский пролив продолжается. В связи с технологическими работами очередные ограничения будут действовать в среду с 4:00 до 16:00.

«В этот период просим не планировать поездки в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно, – заявляют в ведомстве. – Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории».

Симферополь, Лиана Макоба

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