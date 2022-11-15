В Крыму начали в промышленных объемах клонировать полезные растения

В Крыму начали в промышленных объемах клонировать востребованные сорта растений и производить посадочный материал.

Как сообщили РИА «Новый День» в КФУ имени Вернадского, одно из таких растений – павловния. Задача по разработке технологии размножения возникла год назад в рамках создания в стране карбоновых полигонов. Павловния поглощает углекислый газ в больших объемах. Его древесина относится к ценным породам и используется для изготовления мебели, музыкальных инструментов, в судостроительстве, а листья богаты белками, волокнами, микроэлементами и обладают хорошей усвояемостью, используются для кормления скота. Нужно было клонировать тысячу экземпляров.

Растение, которое необходимо клонировать, стерилизуется и помещается в пробирку. Затем под влиянием различных питательных элементов и определенных гормонов ученые могут управлять его ростом. Процесс выращивания растения от пробирки до готового саженца занимает один месяц, а основным преимуществом метода микроклонального размножения является возможность вырастить неограниченное количество саженцев.

«Метод культуры ткани используется для сохранения сортовых признаков исходного растения. Для этого берется часть корня, листа или черенка и помещается в специальные условия с питательной средой», – пояснил заведующий лабораторией микроклонального размножения растений университета Лавр Крюков.

В данный момент в научно-производственной лаборатории Крымского федерального университета находится около 200 тысяч клонов растений, среди них – виноград, земляника, хризантема, гвоздика и другие. Такое количество обусловлено спросом со стороны аграриев и представителей других производственных сфер.

Симферополь, Лиана Макоба

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