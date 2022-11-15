Электричества нет: на Каховской ГЭС остановили турбины

Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электорэнергию. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Каховская ГЭС является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций и призвана обеспечивать годовое регулирование стока Днепра для обеспечения электроэнергией, орошения и водоснабжения прилегающих территорий и навигации от Херсона до Запорожья.

По словам Сальдо, электроэнергия, вырабатываемая ГЭС, использовалась для балансировки в общей энергосистеме и не играет существенной роли в энергообеспечении.

Однако, отметил глава региона, важен гидроузел электростанции, состоящий из плотины и системы каналов, которая «в случае подрыва грозит затоплением большой территории левобережной части».

При этом Сальдо уверен, что подорвать плотину достаточно сложно. А если система уцелеет, восстановить работу ГЭС можно будет в течение года.

Напомним, ранее власти Новой Каховки заявляли о непрекращающихся ракетных ударов по ГЭС со стороны ВСУ.

Новая Каховка, Мирослава Мельник

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