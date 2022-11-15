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Вторник, 15 ноября 2022, 16:44 мск

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Европейский фонда мира выделит новую сумму на продолжение войны Украины против РФ

Фото: pixabay.com

Евросоюз утвердил выделение еще 16 млн евро для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Деньги возьмут из Европейского фонда мира (EPF) и профинансируют предоставление государствами-членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки летальной силы, а также транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Отмечается, что программа рассчитана на два года и она дополнит взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более 3,1 млрд евро.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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