Европейский фонда мира выделит новую сумму на продолжение войны Украины против РФ

Евросоюз утвердил выделение еще 16 млн евро для украинской армии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Деньги возьмут из Европейского фонда мира (EPF) и профинансируют предоставление государствами-членами ЕС боеприпасов, военной техники и платформ, предназначенных для доставки летальной силы, а также транспортировку, хранение, техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Отмечается, что программа рассчитана на два года и она дополнит взносы ЕС для Украины в рамках Европейского фонда мира, которые сейчас составляют более 3,1 млрд евро.

Симферополь, Валентин Карамазов

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