Некоторые западные политики играют с огнём, инициируя разговоры о сокращении военной помощи Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, Запад помогает, в первую очередь, себе, снабжая Киев оружием.

«Если нам остановят поставки оружия, поверьте, мир может взорваться. Тогда разговора о демократии, о свободном мире, о том, что мы на сегодняшний день защищаем Европу от этого нашествия. Куда они должны деться?.. Это довольно опасная вещь – прекратить нам помощь. Еще раз акцентирую, что нужно понимать, что они помогают не только нам, они помогают себе», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Напомним, что именно Данилов ещё до начала спецоперации намекал на то, что Украина может создать «десятки боеприпасов», начинённых ядерными отходами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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