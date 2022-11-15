Прилетели Калибры: в Киеве объявили о недействительности всех графиков отключения света

Очередная волна ударов крылатыми ракетами «Калибр» в течение сегодняшнего дня вызвала неконтролируемые отключения электроэнергии в украинской столице.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил украинский сетевой оператор ДТЭК.

«Сейчас в Киеве вводятся экстренные отключения света, все прежние графики не действуют», – сказали в компании.

Между тем, о «введении» отключений оператором говорить не приходится, так как за него это делают российские крылатые ракеты.

Отметим, что воздушная тревога объявлена уже по всей Украине. Взрывы на объектах инфраструктуры зафиксированы в по всей территории страны. Сообщается о третьей волне вылетов «Калибров» по целям на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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