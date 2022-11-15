В Крыму обнаружен античный курган

В Крыму найден еще один курган античного периода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшем сезоне экспедиция Института археологии РАН изучала в городище Кара-Тоба слои грунта, скрывавшие артефакты примерно 2 века до нашей эры. Тогда на этой на территории располагалась понтийская крепость Митридата Евпатора.

Археологи обнаружили остатки позднескифского некрополя, селище бронзового века, а также курган с античным погребением и более поздним подзахоронением средневекового воина-всадника.

Помимо этого, пишет турпортал Крыма, в западной части северного двора крепости археологи обнаружили множество бракованных свинцовых скреп, накладок, выплесков свинца, а также обрубленного свинцового слитка. Предположительно, там находилась кустарная мастерская, где с помощью свинцовых скреп ремонтировали треснувшую домашнюю утварь.

Найдены также две плохо сохранившиеся бронзовые херсонесские монеты, датируемые II веком до нашей эры. Специалисты отмечают, что обе монеты более ранние, чем основной материал содержащих их комплексов, поэтому, скорее всего, попали в слой случайно.

Сделанные в этом году находки позволили уточнить дату окончания хозяйственной деятельности на Кара-Тобе.

Саки, Лиана Макоба

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